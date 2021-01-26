Во вторник, 26 января, стало известно о пилотном запуске круглосуточного сервиса, позволяющего отслеживать онлайн ситуацию с уборкой снега.

Проект создан комитетом по информатизации и связи (КИС) совместно с Гисметео. Данная платформа позволит в онлайн формате улучшить ситуацию с уборкой дорог, узнать текущую температуру, скорость ветра, а также объем осадков на дорогах и крышах.

В будущем проект позволит планировать уборку снега во всем Петербурге, адресно выделять ресурсы на очистку улиц от снега, отражать число задействованной техники и многое другое, сообщают Невские новости.