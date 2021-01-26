Незаконная свалка, обнаруженная рядом Воинским захоронением «703 км Московского шоссе», была ликвидирована в досудебном порядке.

Во вторник, 26 января, стало известно ликвидации незаконной свалки в Пушкинском районе города. Мусор на территорию возле Воинского захоронения выкидывали незаконно посторонние люди и свалка стремительно разрасталась. Проблема была решена в досудебном порядке собственником территории — организована охрана а так же поставлен шлагбаум.

Природоохранная прокуратура заявила о продолжении расследования по поиску причастных к завозу отходов лиц, для привлечения их к ответственности, сообщил телеканал «Санкт Петербург».