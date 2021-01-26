Мужчина пытался украсть женскую обувь за 7900 рублей в Гатчине

По информации ivbg.ru, неоплаченная пара женской обуви 25 января привела мужчину в отделение полиции Гатчинского района.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, пытавшегося украсть из магазина пару женских ботинок. Это произошло в торгово-развлекательном комплексе на улице Генерала Кныша в Гатчине.

Ущерб магазина от действий нарушителя мог составить 7900 рублей. Сотрудники торгового павильона заметили действия вора и нажали кнопку тревожной сигнализации. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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