Материнский капитал в Петербурге повысили на 3,4 %

Стало известно о размере проведенной в 2021 году индексации регионального маткапитала. Теперь петербурженки будут получать единовременную выплату в размере почти 166 тысяч рублей — повышение составило 3,4 %.

Как сообщили в администрации Санкт-Петербурга, в 2021 году размер регионального маткапитала составил 165 930,98 рублей. Повышение размера выплаты было принято в соответствии с постановлением правительства города. В прошлом году петербурженки при рождении ребенка получали 160,4 тысячи рублей

Отметим, что данные выплаты в Северной столице проводятся единовременно и только после рождения третьего или последующего ребенка.

По статистике Комитета по социальной политике, в 2019 году сертификаты на получение выплат получили 5934 многодетных семей. Чаще всего родители тратили средства на образование детей, улучшение жилищных условий, покупку автомобиля, земельного участка.