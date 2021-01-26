Должники Ленобласти пополнили бюджет на 3 млрд рублей

Судебные приставы Ленинградской области за 2020 год взыскали с задолжавших государству граждан порядка 3 млрд рублей. УФССП рекомендует периодически проверять свои долговые обязанности во избежание санкций.
Как сообщила пресс-служба Судебных приставов по Ленобласти, за 2020 год сумма платежей составила 2 миллиарда 937 миллионов 923 тысячи рублей. Из них налоги составили 1,9 миллиарда рублей. Данные показатели на 178,7 миллиона рублей больше, чем за прошлый год.
Также, бюджет области был пополнен оплатой штрафов за административные правонарушения на сумму 426,7 миллиона рублей.
«УФССП России по Ленинградской области настоятельно рекомендует гражданам периодически посещать Банк данных исполнительных производств на сайте территориального органа и с помощью него своевременно узнавать о возбуждённых в отношении них исполнительных производствах и погашать долги в срок, установленный для добровольного исполнения»,- указано в сообщении.