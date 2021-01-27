Портрет Путина предложили разместить на пятитысячной купюре

Идею поместить портрет Путина пятитысячной купюре высказал первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников. Он объяснил свою позицию.

Свою идею он озвучил, когда комментировал инициативу минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — сказал он.

Он добавил, что не собирается выносить этот вопрос на обсуждение в Госдуме. Речи об этом не идет.