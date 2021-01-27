В Ленобласти возбудили дело после отравления годовалой девочки наркотиком

В настоящее время угрозы жизни девочки нет.

Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по факту отравления годовалой девочки наркотиком в городе Никольское Тосненского района Ленобласти.

Как сообщают в ведомстве, на двое суток задержан 23-летний дядя девочки. Молодого человека подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас его допрашивают, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, наркозависимый дядя девочки незаконно хранил в одной из комнат квартиры наркотическое средство. Причем держал его в свободном доступе. В результате до вещества добралась годовалая племянница и съела часть. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.