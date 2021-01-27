В Верхнем Черкасово водитель на полном ходу сбил собаку и уехал

Автор: Гузель Галимова
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Водитель не остановился и даже не замедлился после случившегося.

Об аварии, произошедшей 26 января, сообщили в соцсетях. Судя по опубликованной записи с видеорегистратора, водитель Toyota Corolla пошел на обгон в зоне, где он запрещен. После влетел в пса, который в этот момент находился посреди дороги. 

В Верхнем Черкасово водитель на полном ходу сбил собаку и уехал сбил собаку, Выборгский район, водитель, Верхнее черкасово
В Верхнем Черкасово водитель на полном ходу сбил собаку и уехал сбил собаку, Выборгский район, водитель, Верхнее черкасово
Скриншот видео из группы "Интересные события в Выборге".

В комментариях пользователи осуждают водителя иномарки за нарушение ПДД и за то, что не остановился после случившегося. Другие отмечают, что если бы он повернул сильнее и задел бордюр, то могли разбиться те, кто находился в автомобиле.

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