В Верхнем Черкасово водитель на полном ходу сбил собаку и уехал

Водитель не остановился и даже не замедлился после случившегося.

Об аварии, произошедшей 26 января, сообщили в соцсетях. Судя по опубликованной записи с видеорегистратора, водитель Toyota Corolla пошел на обгон в зоне, где он запрещен. После влетел в пса, который в этот момент находился посреди дороги.

Скриншот видео из группы "Интересные события в Выборге".

В комментариях пользователи осуждают водителя иномарки за нарушение ПДД и за то, что не остановился после случившегося. Другие отмечают, что если бы он повернул сильнее и задел бордюр, то могли разбиться те, кто находился в автомобиле.