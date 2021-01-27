Заболевшую COVID Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение – театр

Заболевшую коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи.

«Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию», — сказали в театре.