В Ленобласти 27 января выявили 222 новых зараженных COVID-19

По данным на 27 января, в Ленобласти выявили 222 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 29 597 человек, выздоровели — 26 034.

В России число новых выявленных случаев COVID-19 составляет менее 18 тысяч (17 741) впервые с 29 октября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, 29 октября в стране было отмечено 17 717 новых случаев заболевания, а 30 октября — уже 18 283.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 17 741 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (10,3%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

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Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 774 672 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.