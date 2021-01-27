Эксперты выяснили, сколько россиян хотят уехать жить за границу

Почти половина россиян в настоящее время не планируют менять своё место жительства, а 16% граждан готовы переехать за границу, говорится в исследовании банка «ФК Открытие».

«Около 46% россиян не планируют переезд. Наиболее высока доля тех, кто не хочет менять место жительства, в Санкт-Петербурге (59%), а также в Москве и на Северном Кавказе (по 51%). Меньше всего тех, кто не планируют никуда переезжать, в Северо-Западном (34%) и Дальневосточном (35%) федеральных округах», — выяснили эксперты.

При этом 16% россиян считают, что переезжать надо за границу. Больше всего сторонников такой точки зрения в Москве и Санкт-Петербурге (по 23%), меньше всего — на Дальнем Востоке и в Сибири (по 6%). Еще 15% россиян мечтают перебраться жить в более тёплые края. Особенно популярна эта идея у жителей Урала и Северо-Запада (по 24%) и Дальнего Востока (23%).

Около 8% россиян мечтают переехать в Москву и Санкт-Петербург, а 6% опрошенных хотят уехать просто в более крупный город. Еще 4% граждан готовы переехать куда угодно ради работы, а 3% респондентов мечтают переехать в спокойные небольшие города.

Более двух третей (68%) россиян в целом довольны местом своего нынешнего проживания. Выше всего этот показатель в Петербурге (94%), на Северном Кавказе (80%), а также в Московском регионе (78%). При этом своим регионом довольны лишь 48% жителей Дальнего Востока и 59% жителей Южного федерального округа. В то же время почти четверть россиян не довольны своим местом жительства: наивысшая доля недовольных на Дальнем Востоке (48%), на Урале и в Южном федеральном округе (по 33%).

«Больше всего россиянам там, где они живут, нравятся климат (этот фактор выделили 55% опрошенных), инфраструктура и возможности для отдыха и развлечений (51%), безопасность (49%), качество образования и, вопреки расхожим представлениям о России, дороги (по 47%). При этом только 23% выделили среди устраивающих их в своих населённых пунктах факторов достойную зарплату и лишь по 32% — доступность и качество медицинских услуг, а также возможности трудоустройства», — отметили эксперты.

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