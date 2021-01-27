Видео: в Павлово ликвидировали подпольную нарколабораторию с 13 килограммами наркотиков

В Кировском районе Ленобласти полицейские обнаружили подпольную лабораторию по производству наркотиков и изъяли из нее 13 кг запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, там же в арендованном частном доме в Павлово задержали двух мужчин 30 и 32 лет, которые ранее уже привлекались за незаконный оборот наркотиков.

В ходе обыска полицейские нашли и изъяли порядка 12 килограммов амфетамина и свыше килограмма смеси, содержащей мефедрон. Часть уже была расфасована по пакетам. Также из лаборатории забрали оборудование и реактивы для производства наркотиков.

Известно, что свою продукцию “химики” сбывали через «закладки», а продавали их в даркнете. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.