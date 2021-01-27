Педагоги Ленобласти приняли решение об увольнении профессора Владимира Матвеева из-за полуторачасовой лекции об отрицании холокоста.

На вебинаре для завучей и директоров школ Ленобласти профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев полтора часа убеждал слушателей в том, что Холокост — это «выдумка сионистов». По его словам, убийство 6 млн евреев в годы Второй мировой войны является мифом.

Пресс-служба РАНХиГС высказывания Матвеева в вузе назвала недопустимой и дала свою оценку высказываниям профессора.

«Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство института считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС», — заявили в пресс-службе РАНХиГС.

Лекция проходила в онлайн формате для педагогов Ленобласти. Участники лекции прямо во время вебинара высказали несогласие с мнением профессора. Мы уже писали о реакции ректора Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, Станислава Еремеева на слова профессора Матвеева.