У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Офтальмолог считает что COVID-19 может поражать глаза и сказываться на остроте зрения. Инфекция способна вызвать изменения связанные с хрусталиком, в результате зрение начинает падать. Люди, перенесшие инфекцию рассказывают о том, что для чтения им теперь необходимы очки, хотя ранее они обходились без них. Так же может происходить затуманивание зрения, из-за нарушения кровоснабжения глазных сосудов.

Шилова рекомендовала проходить регулярные обследования и посещать офтальмолога, рассказал телеканал РИА Новости.