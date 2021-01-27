Записаться на прививку от коронавируса в Петербурге можно через виртуальные колл-центры, созданные по поручению губернатора Александра Беглова.

По словам Александра Беглова, новые колл-центры помогут быстро и удобнее оформить запись на вакцинирование от коронавируса. Будут задействованы все возможности для наращивания темпов вакцинации — и телефон, и интернет.

Современные технологии позволяют свести до минимума проблемы со звонками в медучреждения, создать чёткую очередь звонков, ввести контроль работы для операторов. Все это позволяет повысить телефонную доступность минимум в два раза, говорят в пресс-службе Смольного.

На текущий момент петербуржцы могут попасть на прививку с помощью портала госуслуг и «Здоровье петербуржца», вдобавок появилась возможность обратиться в виртуальный колл-центр поликлиники. А с начала февраля петербуржцы смогут записаться на вакцинацию по номеру 122.