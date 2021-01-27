Сергей Перминов прокомментировал продление договора СНВ-3

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов считает, что 27 января 2021 года войдет в мировую историю безопасности. О важности продления договора о сокращении наступательного вооружения он рассказал в эфире ЛенТВ24.

Сенатор акцентировал внимание на том, что вопросы стратегической безопасности бок о бок идут с экономическими затратами на военно-политический блок. Следовательно, ратификация договора СНВ-3 позволит понизить финансирование наращивания военной силы. Благодаря этому у государства появится возможность направить сэкономленные бюджеты на развитие социально-экономической сферы страны.

Также политик завел разговор о важности данного договора и для Ленинградской области:

«Наш регион имеет сухопутную и морскую границы со странами НАТО. Если бы договор не был продлен на следующие 5 лет, это означало бы, что стороны, вышедшие из договора, в том числе, Соединенные Штаты, имели бы возможность бесконтрольно перемещать свое ядерное оружие, не ставя в известность Россию. И это повышает опасность для каждого гражданина нашей страны, и, как я уже отметил, каждого жителя Ленинградской области».