В Петербурге рекордные 34 % больничных коек остаются свободными

Вторая волна коронавируса в Северной столице действительно начинает утихать. Количество незанятых мест для больных COVID-19 и пневмонией достигло 4280 единиц.

Исходя из справки координационного совета по противодействию Covid-19, опубликованной 27 января, в городе фиксируется повышение количества выздоровевших пациентов. С прошлой среды, 20 января из больниц было выписано 5795 человек, а госпитализировано 2761. При этом количество активно болеющих горожан уменьшилось, примерно, на 10% — с 67 до 58 тысяч человек.

По информации ведомства, свободных коек для COVID-19 и пневмонии в петербургских больницах увеличилось 34,1% от общего фонда.