31 января марафон перекроет «Дорогу Жизни» во Всеволожске 

Автор: Гузель Галимова
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Завтра, 31 января, в Ленобласти пройдет традиционный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В связи с этим проезд будет закрыт с 9 по 41 километр шоссе «Дорога Жизни» — от Всеволожска до мемориала «Разорванное кольцо». На отрезке от Всеволожска до Петербурга (9–2 км шоссе) будет организовано реверсивное движение.

С 11.00 до 17.30 водители смогут воспользоваться следующими объездами:

  • «Спецподъезд Ваганово»;
  • «Подъезд к Коккорево»;
  • «Проба – Лепсари – Борисова Грива»;
  • «Подъезд к поселку Рахья»;
  • «Станция Магнитная – поселок имени Морозова»;
  • «Мельничный Ручей – Кирпичный завод»;
  • «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск»;
  • федеральная трасса А–181 (бывшее Северное полукольцо).
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