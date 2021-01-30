31 января марафон перекроет «Дорогу Жизни» во Всеволожске 

Завтра, 31 января, в Ленобласти пройдет традиционный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В связи с этим проезд будет закрыт с 9 по 41 километр шоссе «Дорога Жизни» — от Всеволожска до мемориала «Разорванное кольцо». На отрезке от Всеволожска до Петербурга (9–2 км шоссе) будет организовано реверсивное движение.
С 11.00 до 17.30 водители смогут воспользоваться следующими объездами:
- «Спецподъезд Ваганово»;
- «Подъезд к Коккорево»;
- «Проба – Лепсари – Борисова Грива»;
- «Подъезд к поселку Рахья»;
- «Станция Магнитная – поселок имени Морозова»;
- «Мельничный Ручей – Кирпичный завод»;
- «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск»;
- федеральная трасса А–181 (бывшее Северное полукольцо).
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30.01.2021 136