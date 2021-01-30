31 января марафон перекроет «Дорогу Жизни» во Всеволожске 

Завтра, 31 января, в Ленобласти пройдет традиционный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В связи с этим проезд будет закрыт с 9 по 41 километр шоссе «Дорога Жизни» — от Всеволожска до мемориала «Разорванное кольцо». На отрезке от Всеволожска до Петербурга (9–2 км шоссе) будет организовано реверсивное движение.

С 11.00 до 17.30 водители смогут воспользоваться следующими объездами:

«Спецподъезд Ваганово»;

«Подъезд к Коккорево»;

«Проба – Лепсари – Борисова Грива»;

«Подъезд к поселку Рахья»;

«Станция Магнитная – поселок имени Морозова»;

«Мельничный Ручей – Кирпичный завод»;

«Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск»;

федеральная трасса А–181 (бывшее Северное полукольцо).