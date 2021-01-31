Уголовное дело завели после выброса сероводорода в Ленобласти, где погиб человек

Уголовное дело возбудили после выброса сероводорода на предприятии в городе Кириши Ленинградской области, где один человек погиб и один пострадал, сообщает региональное СУСК России.

Ранее сообщалось, что выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, в результате произошедшего один человек погиб и один пострадал.

По данным ведомства, на территории предприятия вследствие нарушения требований промышленной безопасности при производстве работ по отбору проб в ёмкости для битума произошло отравление парами рабочего 1993 года рождения, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Второй работник 1996 года рождения скончался на месте.

«Следственным отделом по городу Кириши СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, экспертов и сотрудников полиции.

Вам будет интересно Появились подробности о выбросе сероводорода в промзоне Киришей Выброс сероводорода произошел на предприятии «Хэлп-Ойл», занимающемся поставкой нефтепродуктов и производством битумов. Прямо сейчас на территории завода работают следком и аварийно-спасательная... 30.01.2021 103

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.