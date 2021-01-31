Уголовное дело завели после выброса сероводорода в Ленобласти, где погиб человек

Уголовное дело возбудили после выброса сероводорода на предприятии в городе Кириши Ленинградской области, где один человек погиб и один пострадал, сообщает региональное СУСК России.
Ранее сообщалось, что выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, в результате произошедшего один человек погиб и один пострадал.
По данным ведомства, на территории предприятия вследствие нарушения требований промышленной безопасности при производстве работ по отбору проб в ёмкости для битума произошло отравление парами рабочего 1993 года рождения, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Второй работник 1996 года рождения скончался на месте.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, экспертов и сотрудников полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.