Биолог-блогер Павел Глазков приехал в Приморск для съемок очередного сюжета про лебедей

Известный биолог-блогер Павел Глазков автор канала «Каждой твари по паре» решил съездить и посмотреть, что же на самом деле происходит в Приморске.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Приехав в Приморск, биолог начал своё наблюдение за стаей лебедей, которые очевидно остались на зимовку в Ленобласти.

По словам Павла, теоретически, в наших широтах у птиц могут возникнуть трудности при зимовке. Однако лебеди задержались в этой части Финского залива, потому что, здесь для них достаточно еды и относительно безопасно.

Вам будет интересно Ленинградские лебеди отказались лететь в Европу Блогер-биолог Павел Глазков рассказал о дальнейшей судьбе зимующих в Финском заливе пернатых. Стая из 50 оставшихся в Финском заливе в районе... 23.01.2021 315

Биолог отметил, что не стоит понапрасну переживать о лебедях, ведь даже если лёд встанет, то птицы поднимутся на крыло и улетят в новое место.