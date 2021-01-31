Биолог-блогер Павел Глазков приехал в Приморск для съемок очередного сюжета про лебедей

Известный биолог-блогер Павел Глазков автор канала «Каждой твари по паре» решил съездить и посмотреть, что же на самом деле происходит в Приморске.
Приехав в Приморск, биолог начал своё наблюдение за стаей лебедей, которые очевидно остались на зимовку в Ленобласти.
По словам Павла, теоретически, в наших широтах у птиц могут возникнуть трудности при зимовке. Однако лебеди задержались в этой части Финского залива, потому что, здесь для них достаточно еды и относительно безопасно.
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23.01.2021 315
Биолог отметил, что не стоит понапрасну переживать о лебедях, ведь даже если лёд встанет, то птицы поднимутся на крыло и улетят в новое место.