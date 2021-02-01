Еще 37,8 тыс доз вакцины «Спутник V» поступили в Санкт-Петербург

Еще 37,8 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Сегодня в Санкт-Петербург поступили 37 800 доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора, за последнюю неделю объёмы вакцинации от коронавируса выросли вдвое.

«Поступившая сегодня партия позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании», — отметил Эргашев, слова, которого приводятся в сообщении.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 99 прививочных пунктов, в том числе 88 на базе поликлиник и 11 пунктов — в частных медицинских организациях. Остаток вакцины в поликлиниках – 40 430 доз. В течение ближайших двух недель планируется открыть еще 21 пункт. Всего в городе будут работать 120 пунктов вакцинации.

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Первую прививку от коронавируса уже сделали около 65 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 12,2 тысячи человек.