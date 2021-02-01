В Петербурге подросток надел форму ОМОН и встал в строй силовиков – его задержали

В отдел полиции в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 31 января доставили 16-летнего подростка в форме сотрудника ОМОН.

Молодой человек одел форму полицейского и попытался встроиться в колонну ОМОН на Пионерской площади у ТЮЗа. На него оформлен административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По информации ivbg.ru, подросток проживает с родителями на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге.