Райффайзенбанк профинансирует проект девелопера Bonava в Санкт-Петербурге

Райффайзенбанк предоставил шведскому девелоперу Bonava 3,2 миллиарда рублей кредита для строительства шестой и седьмой очередей жилого комплекса Magnifika в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении банка.

Проектное финансирование (с открытием эскроу-счетов) предоставляется на 3 года. Помимо жилья, в рамках проекта также возведут детский сад и начальную школу, указывается в релизе.

Bonava — шведский девелопер жилья, который ведёт свою деятельность в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Литве, Латвии, Германии и России.