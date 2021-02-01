В детские технологические парки Ленобласти вложат 64 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Стал известен размер областной поддержки на развитие так называемых «кванториумов»- детских учебных заведений, где воспитанникам будут преподавать инновационные направления науки. 

технопарк
Фото: Сайт Администрации Ленобласти

Так, на сайте правительства Ленобласти в понедельник, 1 февраля опубликовали соответствующее постановление. Согласно ему,  из областного бюджета  для создания детских технопарков «Кванториум» выделят почти 64 млн рублей.  Этот документ уже подписал губернатор Александр Дрозденко.

Согласно данным, первая выплата в размере 21 миллиона 361 тысячи рублей поступит Выборгскому району. В 2022 году 21 миллион 444 тысячи рублей получит Гатчинский район. Также технопарк планируют возвести и во Всеволожском районе. На эту цель район получит 21 миллион 357 тысяч рублей.

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