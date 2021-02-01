Фуд-корты Петербурга могут открыть к концу февраля

В Северной столице ожидаются очередные послабления в условиях распространения коронавируса. На этот раз для ресторанной сферы.

О возможном открытии кафе и ресторанов в торговых центрах города сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на руководителя Ситуационного центра по соблюдению стандартов безопасности Александра Ситова.

Как заявил чиновник, открытие фуд-кортов возможно к концу февраля. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Также он акцентировал внимание на снижении посещения петербуржцами торговых центров. По его словам, этот показатель сократился почти на 30%.

«Как правило, это происходит один раз в две-три недели. Последний раз решение о послаблениях было принято в последних числах января. Таким образом, новое решение городского правительства может появиться не ранее середины февраля», — отметил Александр Ситов.