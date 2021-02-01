На улице Комсомола произошла очередная авария с трамваем

Автор: Анастасия Щербакова
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В понедельник, 1 февраля в Петербурге на улице Комсомола легковой автомобиль столкнулся с трамваем.  Движение парализовано. 

На улице Комсомола произошла очередная авария с трамваем трамвай, Петербург, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург
На улице Комсомола произошла очередная авария с трамваем трамвай, Петербург, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург

О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург».  Водитель автомобиля марки «Ниссан» собирался совершить маневр перед приближающимся вагоном, однако трамвай настиг его раньше. В результате произошло лобовое столкновение.

Движение в сторону Кондратьевского проспекта полностью перекрыто. О пострадавших в ДТП информации пока нет.

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