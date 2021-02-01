На улице Комсомола произошла очередная авария с трамваем

В понедельник, 1 февраля в Петербурге на улице Комсомола легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Движение парализовано.

Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург

О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург». Водитель автомобиля марки «Ниссан» собирался совершить маневр перед приближающимся вагоном, однако трамвай настиг его раньше. В результате произошло лобовое столкновение.

Движение в сторону Кондратьевского проспекта полностью перекрыто. О пострадавших в ДТП информации пока нет.