На улице Комсомола произошла очередная авария с трамваем

В понедельник, 1 февраля в Петербурге на улице Комсомола легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Движение парализовано.
Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург
О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург». Водитель автомобиля марки «Ниссан» собирался совершить маневр перед приближающимся вагоном, однако трамвай настиг его раньше. В результате произошло лобовое столкновение.
Движение в сторону Кондратьевского проспекта полностью перекрыто. О пострадавших в ДТП информации пока нет.
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