В Петербург прибудет новая партия препарата от Covid-19

Стало известно, что на фармакологическую базу Петербурга 31 января прибыла вакцина «Гам-КОВИД-Вак». В понедельник, 1 февраля, ее уже начали доставлять в прививочные пункты.

В городские поликлиники начали транспортировать вакцину «Гам-КОВИД-Вак». информационной справке. Сперва препарат получат те прививочные пункты, где запасы почти закончились.

Ранее крупная партия вакцины «Спутник V» поступала в Петербург в начале этого года. Тогда партия составила 37,8 тысячи доз. Какое число вакцины поступило в этот раз, не уточняется.