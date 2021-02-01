В Петербург прибудет новая партия препарата от Covid-19

Стало известно, что на фармакологическую базу Петербурга 31 января прибыла вакцина «Гам-КОВИД-Вак». В понедельник, 1 февраля, ее уже начали доставлять в прививочные пункты.
В городские поликлиники начали транспортировать вакцину «Гам-КОВИД-Вак». информационной справке. Сперва препарат получат те прививочные пункты, где запасы почти закончились.
Ранее крупная партия вакцины «Спутник V» поступала в Петербург в начале этого года. Тогда партия составила 37,8 тысячи доз. Какое число вакцины поступило в этот раз, не уточняется.
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01.02.2021 111