Экс-замглавы Всеволожского района предстанет перед судом за взяточничество

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации по безопасности Всеволожского района и бывшего директора МП «Ритуальные услуги». Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июля 2017 года по июль 2018 года бывший замглавы вступил в преступный сговор с директором МП «Ритуальные услуги» Всеволожского района. Они получали взятки от ритуальных компаний за покровительство. Общая сумма переданных денежных средств составила не менее 6 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, чиновника задержали в январе 2020 года, тогда он занимал должность депутата муниципального образования «Город Всеволожск».