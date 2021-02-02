В Ленобласти сняли ряд ограничений по COVID-19

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

С сегодняшнего дня, 2 февраля, в Ленобласти вводится ряд изменений в коронавирусные ограничения. Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

  • Подпорожский район перешел в “красную” зону по COVID-19, Тосненский, Бокситогорский и Лодейнопольский — в “желтую”, Волосовский — в “зеленую”;
  • В “зеленой” зоне сняты все ограничения, за исключением «масочного» режима. 
  • Для торговых центров в “красной” зоне сняты ограничения по площади торгового зала: не более одного человека на 8 кв. метров;
  • В “желтой” и “зеленой” зонах общепит и дискотеки работают без ограничений;
  • Заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры в “желтой” зоне — не более 75%, в “красной” зоне — 50% заполняемости зала;
  • В ЗАГСах “красной” зоны разрешили приглашать до 25 человек;
  • Музеи в “красной” зоне смогут проводить экскурсии на улице для групп до 25 человек, в помещениях не более одного человека на 4 кв.м.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» зона – Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Подпорожский, Тихвинский, Киришский и Сланцевский районы
  • «Желтая» зона – Кировский, Приозерский, Тосненский, Бокситогорский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Лужский районы и Сосновый Бор.
  • «Зеленая» зона – Волховский, Кингисеппский и Волосовский районы.
Автор