В Ленобласти сняли ряд ограничений по COVID-19

С сегодняшнего дня, 2 февраля, в Ленобласти вводится ряд изменений в коронавирусные ограничения. Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.
- Подпорожский район перешел в “красную” зону по COVID-19, Тосненский, Бокситогорский и Лодейнопольский — в “желтую”, Волосовский — в “зеленую”;
- В “зеленой” зоне сняты все ограничения, за исключением «масочного» режима.
- Для торговых центров в “красной” зоне сняты ограничения по площади торгового зала: не более одного человека на 8 кв. метров;
- В “желтой” и “зеленой” зонах общепит и дискотеки работают без ограничений;
- Заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры в “желтой” зоне — не более 75%, в “красной” зоне — 50% заполняемости зала;
- В ЗАГСах “красной” зоны разрешили приглашать до 25 человек;
- Музеи в “красной” зоне смогут проводить экскурсии на улице для групп до 25 человек, в помещениях не более одного человека на 4 кв.м.
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» зона – Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Подпорожский, Тихвинский, Киришский и Сланцевский районы
- «Желтая» зона – Кировский, Приозерский, Тосненский, Бокситогорский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Лужский районы и Сосновый Бор.
- «Зеленая» зона – Волховский, Кингисеппский и Волосовский районы.