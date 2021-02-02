В Ленобласти сняли ряд ограничений по COVID-19

С сегодняшнего дня, 2 февраля, в Ленобласти вводится ряд изменений в коронавирусные ограничения. Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

Подпорожский район перешел в “красную” зону по COVID-19, Тосненский, Бокситогорский и Лодейнопольский — в “желтую”, Волосовский — в “зеленую”;

В “зеленой” зоне сняты все ограничения, за исключением «масочного» режима.

Для торговых центров в “красной” зоне сняты ограничения по площади торгового зала: не более одного человека на 8 кв. метров;

В “желтой” и “зеленой” зонах общепит и дискотеки работают без ограничений;

Заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры в “желтой” зоне — не более 75%, в “красной” зоне — 50% заполняемости зала;

В ЗАГСах “красной” зоны разрешили приглашать до 25 человек;