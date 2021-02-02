Виновнику ДТП, в котором погибли 7 человек, не стали смягчать приговор

Автор: Анастасия Щербакова
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Виновнику жуткого ДТП, произошедшего в 2018 году в Выборгском районе Петербурга, отказали в смягчении приговора. Тогда по его вине погибли 7 человек.  Апелляция была рассмотрена 2 февраля. 

Издание «Невские новости», ссылаясь на свои источники, сообщило, что аппеляция в суд от Ромуальдаса Ряпшаса, водителя, устроившего смертельное ДТП, была рассмотрена 2 февраля. По итогам работы комиссии, было решено отказать в уменьшении срока тюремного заключения.

Трагическое событие случилось 27 октября 2018 года. Около 18:00 грузовик, за рулем которого был Ромуальдас Ряпшас, двигался в сторону посёлка Белоостров в Выборгском районе Петербурга. На большой скорости он влетел в едущий впереди  другой грузовик. От удара фуру марки Iveco отбросило на встречную полосу дороги, где он столкнулся с микроавтобусом, где находились люди.

В результате водитель и семь пассажиров автобуса погибли на месте. На данный момент виновнику аварии осталось отсидеть в тюрьме порядка 10 месяцев.

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