Виновнику ДТП, в котором погибли 7 человек, не стали смягчать приговор

Виновнику жуткого ДТП, произошедшего в 2018 году в Выборгском районе Петербурга, отказали в смягчении приговора. Тогда по его вине погибли 7 человек. Апелляция была рассмотрена 2 февраля.

Издание «Невские новости», ссылаясь на свои источники, сообщило, что аппеляция в суд от Ромуальдаса Ряпшаса, водителя, устроившего смертельное ДТП, была рассмотрена 2 февраля. По итогам работы комиссии, было решено отказать в уменьшении срока тюремного заключения.

Трагическое событие случилось 27 октября 2018 года. Около 18:00 грузовик, за рулем которого был Ромуальдас Ряпшас, двигался в сторону посёлка Белоостров в Выборгском районе Петербурга. На большой скорости он влетел в едущий впереди другой грузовик. От удара фуру марки Iveco отбросило на встречную полосу дороги, где он столкнулся с микроавтобусом, где находились люди.

В результате водитель и семь пассажиров автобуса погибли на месте. На данный момент виновнику аварии осталось отсидеть в тюрьме порядка 10 месяцев.