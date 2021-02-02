Новый стационар в Колпино начнет принимать пациентов в феврале

Автор: Анастасия Щербакова
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Лечебно-диагностический корпус, строящегося в Колпино стационара-трансформера, почти готов к приему пациентов. Полное окончание работ и сдачу объекта планируют завершить уже в марте.

Новый стационар в Колпино начнет принимать пациентов в феврале Строительство в Ленобласти, Петербург, новая больница, Колпинский районФото: сайт Администрации Санкт-Петербурга
Новый стационар в Колпино начнет принимать пациентов в феврале Строительство в Ленобласти, Петербург, новая больница, Колпинский районФото: сайт Администрации Санкт-Петербурга

Издание «Петербургский дневник», ссылаясь на главу администрации Колпинского района Анатолия Повелия, сообщило, что один из корпусов городской больницы № 33 постепенно начинает свою работу. Полноценное функционирование медицинского учреждения хотят запустить в марте.

Глава администрации надеется, что больница будет работать как  профильное учреждение, а не использоваться полностью для госпитализаций больных с Covid-19.

В перспективе на его базе планируется открыть региональный сосудистый центр, — отметил Анатолий Повелий.
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02.02.2021 95
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