Новый стационар в Колпино начнет принимать пациентов в феврале

Лечебно-диагностический корпус, строящегося в Колпино стационара-трансформера, почти готов к приему пациентов. Полное окончание работ и сдачу объекта планируют завершить уже в марте.
Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга
Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга
Издание «Петербургский дневник», ссылаясь на главу администрации Колпинского района Анатолия Повелия, сообщило, что один из корпусов городской больницы № 33 постепенно начинает свою работу. Полноценное функционирование медицинского учреждения хотят запустить в марте.
Глава администрации надеется, что больница будет работать как профильное учреждение, а не использоваться полностью для госпитализаций больных с Covid-19.
В перспективе на его базе планируется открыть региональный сосудистый центр, — отметил Анатолий Повелий.
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02.02.2021 95