Петербуржец выстрелил в брата из револьвера из-за громкой музыки

Следствие установило, что 3 мая 2020 года Вячеслав Метелкин в квартире дома на Верейской улице выпивал алкоголь с девушкой. Она легла спать. В это время домой вернулся брат и громко включил музыку в своей комнате.

Нетрезвый Метелкин, проявляя заботу о спящей девушке, сделал брату замечание и в ходе разговора выстрелил в него из самозарядного револьвера. Увидев кровь, он оказал пострадавшему первую помощь и вызвал врачей.

Метелкин вину признал и выплатил брату 300 тысяч рублей. Решением суда ему назначены три года исправительной колонии общего режима и штраф в 2,7 млн рублей.

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