Охотники за неделю подстрелили 17 волков в Ленобласти

Как сообщает пресс-служба Охотнадзора, в Ленинградской области в период с 25 по 31 января охотники добыли 17 волков.

«Волк всегда – зло и бич охотничьего хозяйства. Меньше волков – больше ценных для охотника зверей: лосей, зайцев и другой живности», – сообщили в Охотнадзоре.

Пять волков добыли в Тихвинском районе. Четырех – во Всеволожском районе. По два – в Сланцевском и Тосненском районах. В Бокситогорском, Кингисеппском, Кировском и Лужском – по одному.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что «Леноблохота» арендует три стояночных места в Шлиссельбурге за 480 тысяч рублей.