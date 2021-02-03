В Петербурге пожарная машина, едущая на вызов, сбила пожилую женщину

В среду, 3 января в Северной столице произошло ДТП с участием пожарного автомобиля. Бригада МЧС двигалась со спецсигналами и не успела среагировать на перебегающую дорогу женщину.

О происшествии сообщили в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Наезд на пешехода произошел на пересечении Кузнецова и Ленинского проспектов. Пожилая женщина собиралась перебежать дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора, думая, что успеет.

Бригада МЧС в этот момент следовала на вызов к горящей «Газели». С места ДТП женщину госпитализировала скорая помощь. О ее состоянии пока неизвестно.