В Петербурге пожарная машина, едущая на вызов, сбила пожилую женщину

Автор: Анастасия Щербакова
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В среду, 3 января  в Северной столице произошло ДТП с участием пожарного автомобиля. Бригада МЧС двигалась со спецсигналами и не успела среагировать на перебегающую дорогу женщину. 

О происшествии сообщили в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Наезд на пешехода произошел на пересечении Кузнецова и Ленинского проспектов. Пожилая женщина собиралась перебежать дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора, думая, что успеет.

Бригада МЧС в этот момент следовала на вызов к горящей «Газели». С места ДТП женщину госпитализировала скорая помощь. О ее состоянии пока неизвестно.

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03.02.2021 81
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