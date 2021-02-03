Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск. Мишустин подписал соответствующее постановление.

Так, движение поездов будет возобновлено из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва — Калининград, Калининград — Петербург с остановкой поездов в Минске.

Также, увеличивается количество регулярных авиарейсов из Москвы в Минск с трех до пяти в неделю. По одному разу в неделю начнут летать самолеты в Минск из Ростова-на-Дону и Петербурга.

Ранее мы рассказывали, что с 15 февраля российским туристам будет доступно еще два направления для туризма — полететь на самолете можно будет в Азербайджан и Армению.