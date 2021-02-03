В Петербурге врачи спасли пациента с Covid-19, у которого диагностировали клиническую смерть

Врачам больницы Святого Георгия удалось вернуть с «того света» пациента, у которого из-за осложнений от коронавируса, произошла 40-минутная клиническая смерть.

О возвращении человека после смерти к жизни рассказали в комитете по здравоохранению. Мужчина 45-ти лет попал в больницу 10 января с пневмонией, вызванной COVID-19. На следующий день у пациента начались серьезные осложнения, из-за которых наступила клиническая смерть. На протяжении 40-ка минут врачи пытались реанимировать мужчину. Спустя множество попыток сердце удалось запустить.

После случившегося еще 5 дней, до 16 января находился на искусственной вентиляции легких, после чего был отправлен на терапевтическое лечение.