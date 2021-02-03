Минцифры предлагает отменить тайну перемещения российских абонентов

Министерство цифрового развития выступило с инициативой рассекретить геолокации российских пользователей сотовой связи. Соответствующий законопроект уже разработан.

Как сообщило ТАСС, авторы закона полагают, что данная мера облегчит работу по поиску пропавших граждан нашей страны. Олег Иванов, Замглавы Минцифры, отметил, что на данный момент данные о местонахождении абонентов в случае его пропажи не могут быть быстро обрабатываться и передаваться поисковым службам и правоохранительным органам.

Отметим, что согласно нынешнему законодательству РФ тайна связи является гарантированным правом граждан России. Она может быть ограничена только в определенным случаях, например, по требованию правоохранительных органов.