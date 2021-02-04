Оперштаб: за сутки в России выписаны 24 546 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 24 546 человек после COVID-19, за все время — 3 389 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 389 913», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 5324 человека, в Санкт-Петербурге — 3153, в Подмосковье — 1033.