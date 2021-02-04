Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло вчера вечером, 3 февраля, на трассе М-10 в Ленобласти.

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают, что столкнулись Lada Largus и Hyundai Creta. В результате ДТП погиб пассажир отечественного авто и пострадали оба водителя. Спасатели ПСО города Тосно деблокировали погибшего и передали тело полиции.