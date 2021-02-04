Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10

Автор: Гузель Галимова
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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло вчера вечером, 3 февраля, на трассе М-10 в Ленобласти. 

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают, что столкнулись Lada Largus и Hyundai Creta. В результате ДТП погиб пассажир отечественного авто и пострадали оба водителя. Спасатели ПСО города Тосно деблокировали погибшего и передали тело полиции.

Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10 Тосненский район, м-10, лоб в лоб, Ленобласть, ДТП, авария
Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10 Тосненский район, м-10, лоб в лоб, Ленобласть, ДТП, авария
Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10 Тосненский район, м-10, лоб в лоб, Ленобласть, ДТП, авария
Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10 Тосненский район, м-10, лоб в лоб, Ленобласть, ДТП, авария
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Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10 Тосненский район, м-10, лоб в лоб, Ленобласть, ДТП, авария
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03.02.2021 164
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