Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло вчера вечером, 3 февраля, на трассе М-10 в Ленобласти.
В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают, что столкнулись Lada Largus и Hyundai Creta. В результате ДТП погиб пассажир отечественного авто и пострадали оба водителя. Спасатели ПСО города Тосно деблокировали погибшего и передали тело полиции.
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03.02.2021 164