За год любителей быстрой езды в Ленобласти оштрафовали более чем на 500 млн рублей

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

За прошедший 2020 год водители, любящие быструю езду, пополнили бюджет Ленобласти на 538 млн рублей. Именно на такую сумму были выписаны штрафы за нарушение ПДД.

В общей сложности составлено 1,6 млн административных протоколов. Превышения скорости были зарегистрированы с помощью дорожных камер. На сегодняшний день на трассах Ленобласти установлено 333 комплекса фото- и видеофиксации. Еще 20 планируется установить в этом году, сообщили в дорожном комитете региона.

Вам будет интересно
За год любителей быстрой езды в Ленобласти оштрафовали более чем на 500 млн рублей штрафы, превышение скорости, ПДД, Ленобласть
Фото: один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на трассе М-10
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло вчера вечером, 3 февраля, на трассе М-10 в Ленобласти.  В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают, что...
04.02.2021 77
Автор