За год любителей быстрой езды в Ленобласти оштрафовали более чем на 500 млн рублей

За прошедший 2020 год водители, любящие быструю езду, пополнили бюджет Ленобласти на 538 млн рублей. Именно на такую сумму были выписаны штрафы за нарушение ПДД.

В общей сложности составлено 1,6 млн административных протоколов. Превышения скорости были зарегистрированы с помощью дорожных камер. На сегодняшний день на трассах Ленобласти установлено 333 комплекса фото- и видеофиксации. Еще 20 планируется установить в этом году, сообщили в дорожном комитете региона.