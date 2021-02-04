На семи федеральных трассах Ленобласти будут проводится дорожные работы 5 февраля, в связи с чем на трассах вводятся скоростные ограничения.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщил о скоростных ограничениях сразу на семи федеральных трассах в Ленинградской области 5 февраля, связанных с ремонтными работами. В течение дня дорожники будут заниматься выправкой, ремонтом и установкой дорожных знаков, уборкой снега и другими важными работами.

Расписание скоростных ограничений на федеральных трассах в Ленобласти 5 февраля: Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 46 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт информационного табло;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 181-182 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд №2 к г. Выборг км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега;

— км 158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 20,33 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка снега;

— ТрР км 28, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега;

— км 25-26 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитного экрана;

— км 7-9 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 2-3 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

Информация предоставлена ФКУ Упрдор, как сообщили online47.