Власти Петербурга намерены в текущем году рассмотреть концепцию благоустройства Таврического сада и предлагают желающим петербуржцам внести свои предложения.

Об этом в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» рассказала заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга Лариса Канунникова. В данный момент ведется разработка концепции этого парка и еще нескольких. Она отметила, что петербуржцы могут поделиться своими идеями и пожеланиями по поводу оформления и реставрации парка, сообщили Невские новости.