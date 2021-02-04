В Красногвардейском районе Петербурга планируется завершить строительство Заневского парка о рассказал глава районной администрации Евгений Разумишкин.

В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» глава районной администрации Евгений Разумишкин рассказал о грядущем завершении строительства Заневского парка. По его словам парк предполагается реализовать в этом году.

«Заневский парк предполагается реализовать в этом 2021 году. Были диалоги с жителями, когда они высказывали свои пожелания и опасения. Основное при реконструкции парка — оставить ту зеленую зону, которая есть и сохранить все тропинки по которым ходят жители. Второе — это сделать парк нового поколения», — отметил глава Красногвардейского района.

Согласно проекту преобразования Заневского парка, зеленая зона приобретет в 2021 году «космический» облик. Все будет оформлено в стиле объектов из космоса, а для детей поставят игровой комплекс в виде космического корабля «Восток». Глава района отметил что тема космоса была выбрана не случайно — в этом году 60-летие первого полета человека в космос, сообщили Невские новости.