В Красногвардейском районе Петербурга планируется завершить строительство Заневского парка о рассказал глава районной администрации Евгений Разумишкин.
В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» глава районной администрации Евгений Разумишкин рассказал о грядущем завершении строительства Заневского парка. По его словам парк предполагается реализовать в этом году.
Согласно проекту преобразования Заневского парка, зеленая зона приобретет в 2021 году «космический» облик. Все будет оформлено в стиле объектов из космоса, а для детей поставят игровой комплекс в виде космического корабля «Восток». Глава района отметил что тема космоса была выбрана не случайно — в этом году 60-летие первого полета человека в космос, сообщили Невские новости.