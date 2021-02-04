Не за горами день Святого Валентина, наступающий 14 февраля, однако влюбленным петербуржцам могут помешать суровые холода, прогнозируемые синоптиками.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал Невским новостям, что 14 февраля ожидаются самые суровые холода за последние девять лет. Температура опустится ночью до -18, а днем до -12.

«На текущий момент однозначно можно сказать, что 14 февраля в Петербурге будет холодно, на шесть-восемь градусов холоднее климатической нормы. Последний раз такое холодное 14 февраля было в Северной столице в 2012 году, тогда ночью было -17, днем -9 градусов», — рассказал синоптик.

По прогнозу метеоролога в День всех влюбленных погода будет облачная с прояснениями, местами слабый снег. Сильных ветров и осадков не будет. Однако температура будет холодной. От -14 до -18 градусов, днем от -8, до -12.