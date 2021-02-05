«Метелица» поздравит жителей поселка Оредеж праздничным концертом

8 февраля, в день освобождения поселка Оредеж от немецко-фашистских захватчиков ленинградский оркестр «Метелица» подарит праздничный концерт его жителям.

Мероприятие пройдет в культурно-досуговом центре «Торжество». Начало концерта в 13.30, вход бесплатный.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре.

Также обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев.