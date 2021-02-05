В Петербурге предложили пересчитать открытые катки и закрепить их под ответственность активных граждан или организаций.

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев внес предложение о проведении инвентаризации открытых катков и закрепления за каждым ответственных лиц или организаций.

В сообщении говорится о том, что содержанием и эксплуатацией дворовых ледовых площадок могли бы заниматься не только районные спортивные центры, но и общественные организации, ТСЖ, ЖСК, либо активисты из местных жителей.

Запрос на создание дорожной карты использования катков направили в комитет по физической культуре и спорту, где попросили помощи в связи с рядом проблем связанных с обслуживанием катков, таких как доступ к воде, отсутствие вспомогательной инфраструктуры и освещения.

Предполагается и создание информационного ресурса с адресом местоположения катка, временем его работы, организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию катка, стало известно Невским новостям.