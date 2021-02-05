В Ленобласть поступило еще 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 

Сегодня, 5 февраля, в Ленобласть поступило еще 20 160 доз вакцины от COVID-19.

Днем ранее ivbg.ru сообщал о поставке 8 160 комплектов вакцины. Препарат уже начал поступать в районные больницы, прививки продолжат делать с 8 февраля.

Напомним, по поручению Александра Дрозденко, приоритет будут отдавать людям из группы риска и жителям в «красных» зонах. Сейчас в листе ожидания находятся более 18 тысяч человек, желающих привиться от COVID-19.

Вам будет интересно На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от COVID-19 Как сообщает Anews, на портале Госуслуг появилась возможность записи на прививку от COVID-19. На форму заявки ведет баннер вверху главной страницы. В... 01.02.2021 276

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 216 человек. Также в регионе начали постепенно снимать коронавирусные ограничения.