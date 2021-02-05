Стороны заключили мировое соглашение: Магистральные электрические сети Северо-Запада согласились выплатить компенсацию в досудебном порядке.

О завершении судебной тяжбы сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Хозяину животного будет возмещен ущерб в 130 тысяч рублей, как он и требовал.

Напомним, в сентябре 2020 года корова Зина находилась на выпасе между деревнями Полобицы и Овинцево в Волосовском районе Ленобласти. В этот день рабочие проводили демонтаж ЛЭП в поле и оставили без присмотра кабель под напряжением, на который и наступила корова. Вскрытие животного показало, что причиной смерти стала асфиксия, развившаяся от паралича дыхательного центра в продолговатом мозгу и паралича дыхательных мышц. Корове черно-пестрой масти было 6 лет.