Петербуржец через суд требует выселить из коммунальной квартиры кошку и попугая

Житель Выборгского района Петербурга подал исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам истца, его семья приобрела две комнаты в трехкомнатной квартире. Одна из комнат принадлежит женщине, которая живет там с кошкой и попугаем. И их часто можно встретить в общем коридоре и на кухне.

Мужчина заявил, что питомцы соседки вредят здоровью его детей, им по рекомендациям врачей запрещено контактировать с животными. Истец ранее неоднократно просил женщину добровольно убрать кошку и попугая из квартиры, но его просьбы были проигнорированы.

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В итоге он обратился в суд и теперь желает также получить 10 тысяч рублей за моральный вред и 600 рублей на оплату госпошлины.