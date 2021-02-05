Правительство Финляндии анонсировало разработку специальных QR-кодов, которые будут свидетельствовать о получении препарата от новой коронавирусной инфекции.

Проект медицинского документа находится в разработке, поэтому из подробностей известно немного. На данный момент Госсовет Финляндии готовит соответствующее распоряжение о порядке получения и использования паспорта вакцинации.

«На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации. При этом паспорт вакцинации будет и в цифровом виде — штрих-код или QR-код при необходимости можно будет предъявить на смартфоне»,— пишет Yle

Отметим, что общее число привитых граждан Финляндии сегодня составляет порядка 165 тысяч человек.